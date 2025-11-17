https://ria.ru/20251117/saratov-2055406013.html
В Саратове врачи спасли жизни двойняшкам с экстремально низкой массой тела
В Саратове врачи спасли жизни двойняшкам с экстремально низкой массой тела - РИА Новости, 17.11.2025
В Саратове врачи спасли жизни двойняшкам с экстремально низкой массой тела
Врачи-неонатологи спасли жизни двойняшкам, которые родились на 28-й неделе беременности и находились в критическом состоянии, сообщили в саратовской областной... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:58:00+03:00
2025-11-17T10:58:00+03:00
2025-11-17T10:58:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
саратов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055404827_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_59c49ebede932f5fcc358cdbafbd85d3.jpg
https://ria.ru/20251111/golikova-2054263523.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055404827_112:0:1072:720_1920x0_80_0_0_a81674a58a56e986c3b8c1837137858d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, саратов, россия
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Саратов, Россия
В Саратове врачи спасли жизни двойняшкам с экстремально низкой массой тела
В Саратове спасли жизни двойняшкам, рожденным на 28-й неделе беременности
САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Врачи-неонатологи спасли жизни двойняшкам, которые родились на 28-й неделе беременности и находились в критическом состоянии, сообщили в саратовской областной детской клинической больнице.
"Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых СОДКБ находятся двойняшки (два мальчика), которые родились на 28-й неделе беременности и весили около 900 граммов. Несколько дней малыши находились в критическом состоянии, но благодаря огромным усилиям наших врачей анестезиологов-реаниматологов, которые имеют еще и сертификат неонатологов, риска для жизни больше нет, сейчас мальчишки активно набирают вес и догоняют по развитию своих ровесников", - сообщило ГУЗ "Саратовская областная детская клиническая больница" в Telegram-канале
.
По данным медучреждения, через отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых саратовской больницы ежегодно проходят около 100 недоношенных пациентов, причем 15% малышей имеют экстремально низкую массу тела (то есть менее килограмма).
Семнадцатого ноября отмечается всемирный день недоношенных детей или день белых лепестков. Недоношенными принято считать детей, родившихся до окончания 37-й недели беременности.