10:58 17.11.2025
В Саратове врачи спасли жизни двойняшкам с экстремально низкой массой тела
саратов
россия
саратов
россия
САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Врачи-неонатологи спасли жизни двойняшкам, которые родились на 28-й неделе беременности и находились в критическом состоянии, сообщили в саратовской областной детской клинической больнице.
"Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых СОДКБ находятся двойняшки (два мальчика), которые родились на 28-й неделе беременности и весили около 900 граммов. Несколько дней малыши находились в критическом состоянии, но благодаря огромным усилиям наших врачей анестезиологов-реаниматологов, которые имеют еще и сертификат неонатологов, риска для жизни больше нет, сейчас мальчишки активно набирают вес и догоняют по развитию своих ровесников", - сообщило ГУЗ "Саратовская областная детская клиническая больница" в Telegram-канале.
По данным медучреждения, через отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых саратовской больницы ежегодно проходят около 100 недоношенных пациентов, причем 15% малышей имеют экстремально низкую массу тела (то есть менее килограмма).
Семнадцатого ноября отмечается всемирный день недоношенных детей или день белых лепестков. Недоношенными принято считать детей, родившихся до окончания 37-й недели беременности.
Ребенок держит за руку маму - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России
11 ноября, 17:05
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоСаратовРоссия
 
 
