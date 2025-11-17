Рейтинг@Mail.ru
Ирак может попросить США отсрочить санкции против "Лукойла", сообщают СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
20:30 17.11.2025
Ирак может попросить США отсрочить санкции против "Лукойла", сообщают СМИ
Ирак может попросить США отсрочить санкции против "Лукойла", сообщают СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
Ирак может попросить США отсрочить санкции против "Лукойла", сообщают СМИ
Власти Ирака обсуждают возможность попросить США об отсрочке санкций против российской компании "Лукойл" на шесть месяцев для возможной продажи ее доли в... РИА Новости, 17.11.2025
Ирак может попросить США отсрочить санкции против "Лукойла", сообщают СМИ

Reuters: Ирак хочет получить шестимесячное освобождения от санкций для "Лукойла"

© AP Photo / Nabil al-JuraniНефтяной завод в Басре, Ирак
Нефтяной завод в Басре, Ирак - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
Нефтяной завод в Басре, Ирак . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Ирака обсуждают возможность попросить США об отсрочке санкций против российской компании "Лукойл" на шесть месяцев для возможной продажи ее доли в иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2", передает агентство Reuters со ссылкой на иракских чиновников в энергетической сфере.
"Лукойл" является оператором крупнейшего месторождения нефти в Ираке - "Западная Курна-2" с долей 75%. Ранее в понедельник премьер Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что провел встречу с совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, с которым обсудил поиск решений для стабилизации ситуации с добычей нефти после введения санкций США.
Рабочие на предприятии компании Нефтяная индустрия Сербии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS
15 ноября, 14:53
"Правительство Ирака обсуждает возможность получения шестимесячного освобождения от санкций от министерства финансов США для компании "Лукойл", чтобы у нее было больше времени на продажу своей доли в гигантском нефтяном месторождении "Западная Курна-2", - говорится в публикации агентства.
По утверждению его источников, есть по меньшей мере три потенциальных покупателя доли "Лукойла". Они не уточняют, о каких именно компаниях идет речь, указывая только, что две из них западные, а одна - китайская.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. На прошлой неделе американский минфин выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, финансовое ведомство США выпустило лицензию, разрешающую операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля.
Как писал Рейтер в начале ноября со ссылкой на источники, "Лукойл" объявил форс-мажор на месторождении "Западная Курна-2" из-за проблем с платежами. Министерство нефти Ирака пока официально не подтвердило прекращение работы "Лукойла" в стране. Однако, как сообщал телеканал Rudaw со ссылкой на иракские источники, госкомпания Ирака по продаже нефти SOMO запретила отгрузку добытой "Лукойлом" нефти из-за опасений действия американский санкций.
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Chevron может купить зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters
Вчера, 19:28
 
