Ирак может попросить США отсрочить санкции против "Лукойла", сообщают СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Ирака обсуждают возможность попросить США об отсрочке санкций против российской компании "Лукойл" на шесть месяцев для возможной продажи ее доли в иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2", передает Власти Ирака обсуждают возможность попросить США об отсрочке санкций против российской компании "Лукойл" на шесть месяцев для возможной продажи ее доли в иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2", передает агентство Reuters со ссылкой на иракских чиновников в энергетической сфере.

Лукойл " является оператором крупнейшего месторождения нефти в Ираке - "Западная Курна-2" с долей 75%. Ранее в понедельник премьер Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что провел встречу с совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым , с которым обсудил поиск решений для стабилизации ситуации с добычей нефти после введения санкций США

"Правительство Ирака обсуждает возможность получения шестимесячного освобождения от санкций от министерства финансов США для компании "Лукойл", чтобы у нее было больше времени на продажу своей доли в гигантском нефтяном месторождении "Западная Курна-2", - говорится в публикации агентства.

По утверждению его источников, есть по меньшей мере три потенциальных покупателя доли "Лукойла". Они не уточняют, о каких именно компаниях идет речь, указывая только, что две из них западные, а одна - китайская.

Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. На прошлой неделе американский минфин выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, финансовое ведомство США выпустило лицензию, разрешающую операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля.