Chevron может купить зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американский нефтегазовый гигант Chevron рассматривает возможность приобретения зарубежных активов "Лукойла", после того как Минфин США выдал лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса российской компании, передает Американский нефтегазовый гигант Chevron рассматривает возможность приобретения зарубежных активов "Лукойла", после того как Минфин США выдал лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса российской компании, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Крупная нефтяная компания Chevron рассматривает варианты покупки зарубежных активов российской компании "Лукойл", находящейся под санкциями, сообщили Рейтер пять источников, знакомых с ситуацией", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что Chevron рассматривает покупку именно тех активов "Лукойла", где "пересекается бизнес" обеих компаний, а не всего портфеля ценных бумаг.

В свою очередь, в Chevron заявили, что компания соблюдает все законы и правила, относящиеся к ее деятельности и не комментирует коммерческие вопросы, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

РИА Новости направило запрос в "Лукойл".

Ранее Минфин США выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла".

При этом подобные операции будут разрешены только при получении соответствующего одобрения от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, отмечается в лицензии.

Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем Gunvor заявил, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.