Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку продвигаемого конгрессом законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией.

"Они (Конгресс — Прим. Ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", — заявил американский лидер журналистам.

Хозяин Белого дома добавил, что не возражает против принятия такого законопроекта.

« "Меня это устраивает." Дональд Трамп президент США президент США

При этом он не исключил, в документ могут включить и запрет на сотрудничество с Ираном

О готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым заявил в конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.

Санкции против нефтяной отрасли России

Минфин США 22 октября ввел санкции против " Роснефти ", " Лукойла " и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.

Как заявил Владимир Путин , новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.

Президент России также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Однако Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.

Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.