Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией
03:18 17.11.2025 (обновлено: 03:44 17.11.2025)
Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией
Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией
Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку продвигаемого конгрессом законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией. РИА Новости, 17.11.2025
в мире, россия, сша, иран, дональд трамп
В мире, Россия, США, Иран, Дональд Трамп

Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку продвигаемого конгрессом законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией.
"Они (Конгресс — Прим. Ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", — заявил американский лидер журналистам.
Хозяин Белого дома добавил, что не возражает против принятия такого законопроекта.
«

"Меня это устраивает."

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
При этом он не исключил, в документ могут включить и запрет на сотрудничество с Ираном.
О готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым заявил в конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
Санкции против нефтяной отрасли России

Минфин США 22 октября ввел санкции против "Роснефти", "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
Как заявил Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
Президент России также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Однако Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
