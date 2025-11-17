https://ria.ru/20251117/sanktsii-2055360076.html
Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией
Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией
Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку продвигаемого конгрессом законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:18:00+03:00
2025-11-17T03:18:00+03:00
2025-11-17T03:44:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
дональд трамп
россия
сша
иран
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку продвигаемого конгрессом законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией.
"Они (Конгресс — Прим. Ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", — заявил американский лидер журналистам.
Хозяин Белого дома добавил, что не возражает против принятия такого законопроекта.
Дональд Трамп
президент США
При этом он не исключил, в документ могут включить и запрет на сотрудничество с Ираном
О готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым заявил в конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
Санкции против нефтяной отрасли России
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Роснефти
", "Лукойла
" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
Как заявил Владимир Путин
, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
Президент России
также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Однако Москва
не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
Россия
не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.