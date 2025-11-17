https://ria.ru/20251117/samoylova-2055401192.html
Самойлова пришла в суд на заседание по делу о разводе с Джиганом
Самойлова пришла в суд на заседание по делу о разводе с Джиганом - РИА Новости, 17.11.2025
Самойлова пришла в суд на заседание по делу о разводе с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова пришла в суд на рассмотрение иска о разводе с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:32:00+03:00
2025-11-17T10:32:00+03:00
2025-11-17T13:05:00+03:00
шоубиз
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055439486_0:167:3000:1855_1920x0_80_0_0_f27752804a6d5a72e11e6c7afdc0766c.jpg
https://ria.ru/20251028/oksana-2051231091.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055439486_298:0:2965:2000_1920x0_80_0_0_8590077003d32974b2047a4724072995.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Шоубиз, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
Самойлова пришла в суд на заседание по делу о разводе с Джиганом
Самойлова пришла на заседание по делу о разводе с рэпером Джиганом