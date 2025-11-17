Рейтинг@Mail.ru
Самойлова пришла в суд на заседание по делу о разводе с Джиганом - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:32 17.11.2025 (обновлено: 13:05 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/samoylova-2055401192.html
Самойлова пришла в суд на заседание по делу о разводе с Джиганом
Самойлова пришла в суд на заседание по делу о разводе с Джиганом - РИА Новости, 17.11.2025
Самойлова пришла в суд на заседание по делу о разводе с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова пришла в суд на рассмотрение иска о разводе с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:32:00+03:00
2025-11-17T13:05:00+03:00
шоубиз
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055439486_0:167:3000:1855_1920x0_80_0_0_f27752804a6d5a72e11e6c7afdc0766c.jpg
https://ria.ru/20251028/oksana-2051231091.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055439486_298:0:2965:2000_1920x0_80_0_0_8590077003d32974b2047a4724072995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Шоубиз, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
Самойлова пришла в суд на заседание по делу о разводе с Джиганом

Самойлова пришла на заседание по делу о разводе с рэпером Джиганом

© АГН "Москва" / Александр АвиловОксана Самойлова перед заседанием о расторжении брака с рэпером Джиганом. 17 ноября 2025
Оксана Самойлова перед заседанием о расторжении брака с рэпером Джиганом. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Оксана Самойлова перед заседанием о расторжении брака с рэпером Джиганом. 17 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова пришла в суд на рассмотрение иска о разводе с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости.
Она явилась в суд вместе с двумя своими представителями.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" был зарегистрирован 6 октября. Во время беседы по иску представители артиста попросили суд дать паре время на примирение. Слушания проходят в закрытом режиме.
У пары четверо детей.
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) с женой Оксаной Самойловой - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом
28 октября, 16:14
 
ШоубизОксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала