Суд дал Джигану два месяца на примирение с Самойловой

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова заявила, что мировой судья в Москве дал рэперу Джигану (Денису Устименко) два месяца на примирение с ней в рамках бракоразводного процесса, но вряд ли это произойдет.

"Суд дал два месяца на применение. Я на него не готова", - сказала она журналистам.