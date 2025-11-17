На Сахалине совершенствуют персонализированный сервис для туристов

"Кроме того, на платформе появился чат-бот с искусственным интеллектом – новый шаг к персонализированному сервису. ИИ для нас – не просто модное слово, а полезный инструмент для диалога с туристами и жителями региона. Мы будем развивать это направление, опираясь на обратную связь от бизнеса и мнения пользователей", - цитирует пресс-служба минтуризма слова Виктории Ступиной.