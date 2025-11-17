Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине совершенствуют персонализированный сервис для туристов
09:02 17.11.2025
На Сахалине совершенствуют персонализированный сервис для туристов
сахалин
южно-сахалинск
сахалин
южно-сахалинск
сахалин, южно-сахалинск
Сахалин, Южно-Сахалинск, Общество

Горнолыжный комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске
Горнолыжный комплекс Горный воздух в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Горнолыжный комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Сахалин на Дальневосточном форуме "Бережливые технологии" представил инновации в туризме, в том числе персонализированные услуги для гостей, сообщает пресс-служба министерства туризма региона.
Дальневосточный форум "Бережливые технологии", объединивший представителей власти, бизнеса и экспертов для обмена опытом в госуправление и реализации федерального проекта "Производительность труда", проходит с 16 по 18 ноября в Южно-Сахалинске.
В рамках форума руководитель Сахалинского туристско-информационного центра Виктория Ступина рассказала о цифровых решениях в туристической отрасли, которые широко представлены на официальном сайте учреждения. Электронный помощник помогает путешественникам не только изучить потенциал региона, но и полностью организовать поездку: подобрать авиабилеты, забронировать отели, составить экскурсионную программу и даже подобрать сувениры на память о Курилах и Сахалине.
"Кроме того, на платформе появился чат-бот с искусственным интеллектом – новый шаг к персонализированному сервису. ИИ для нас – не просто модное слово, а полезный инструмент для диалога с туристами и жителями региона. Мы будем развивать это направление, опираясь на обратную связь от бизнеса и мнения пользователей", - цитирует пресс-служба минтуризма слова Виктории Ступиной.
Эти инициативы станут частью работы по повышению качества туристических услуг и укреплению имиджа Сахалина и Курил как современного направления для путешествий.
 
