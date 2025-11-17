https://ria.ru/20251117/sakhalin-2055378420.html
На Сахалине совершенствуют персонализированный сервис для туристов
На Сахалине совершенствуют персонализированный сервис для туристов - РИА Новости, 17.11.2025
На Сахалине совершенствуют персонализированный сервис для туристов
Сахалин на Дальневосточном форуме "Бережливые технологии" представил инновации в туризме, в том числе персонализированные услуги для гостей, сообщает... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:02:00+03:00
2025-11-17T09:02:00+03:00
2025-11-17T09:02:00+03:00
сахалин
южно-сахалинск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97051/58/970515849_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_bf3eff0dec0589489d6d8430306f7635.jpg
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97051/58/970515849_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_11f389ab77c453849ae08c75a1cafd3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, южно-сахалинск, общество
Сахалин, Южно-Сахалинск, Общество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Сахалин на Дальневосточном форуме "Бережливые технологии" представил инновации в туризме, в том числе персонализированные услуги для гостей, сообщает пресс-служба министерства туризма региона.
Дальневосточный форум "Бережливые технологии", объединивший представителей власти, бизнеса и экспертов для обмена опытом в госуправление и реализации федерального проекта "Производительность труда", проходит с 16 по 18 ноября в Южно-Сахалинске
.
В рамках форума руководитель Сахалинского туристско-информационного центра Виктория Ступина рассказала о цифровых решениях в туристической отрасли, которые широко представлены на официальном сайте учреждения. Электронный помощник помогает путешественникам не только изучить потенциал региона, но и полностью организовать поездку: подобрать авиабилеты, забронировать отели, составить экскурсионную программу и даже подобрать сувениры на память о Курилах и Сахалине
.
"Кроме того, на платформе появился чат-бот с искусственным интеллектом – новый шаг к персонализированному сервису. ИИ для нас – не просто модное слово, а полезный инструмент для диалога с туристами и жителями региона. Мы будем развивать это направление, опираясь на обратную связь от бизнеса и мнения пользователей", - цитирует пресс-служба минтуризма слова Виктории Ступиной.
Эти инициативы станут частью работы по повышению качества туристических услуг и укреплению имиджа Сахалина и Курил как современного направления для путешествий.