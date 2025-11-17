Украинский "Миротворец" внес в базу 25 российских детей

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данные 25 детей в возрасте от двух до шести лет, следует из данных ресурса.

Их обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательном нарушении государственной границы Украины". В опубликованных анкетах размещены фамилии, даты рождения и данные личных документов.

Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.

Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".