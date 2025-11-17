В Румынии эвакуируют село у границы с Украиной после пожара на судне

КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Жителей еще одного румынского населенного пункта Чаталкей, а также румынских военных эвакуируют из-за опасности взрыва на загоревшемся газовом танкере на украинском берегу Дуная, сообщает местный телеканал Digi24.

Ранее в понедельник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям Румынии (ГИЧС) сообщили, что началась эвакуация жителей румынского села Плауру в уезде Тулча у границы с Украиной после пожара на поражённом беспилотником судне со сжиженным газом у украинского порта Измаил.

"Жители Плауру и Чаталкей (уезд Тулча), граничащие с Украиной, эвакуируются из-за опасности взрыва в этом районе после того, как танкер, перевозивший тысячи тонн сжиженного нефтяного газа, загорелся недалеко от украинского порта Измаил. Танкер находится примерно в 500 метрах от Плауру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Поясняется, что также эвакуируют румынских военных, находившихся в этом районе для отслеживания российских беспилотников.

Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь на понедельник системы радиолокационного наблюдения зафиксировали несколько воздушных целей, двигавшихся в украинском воздушном пространстве вблизи границы с уездом Тулча. В ведомстве отметили, что в результате атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, проведенной на территории Украины, нарушений румынского воздушного пространства выявлено не было. Как сообщал ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное", взрыв раздался в одесском городе Измаил на фоне воздушной тревоги.