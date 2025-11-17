https://ria.ru/20251117/rumynija-2055557582.html
В Румынии эвакуируют село у границы с Украиной после пожара на судне
В Румынии эвакуируют село у границы с Украиной после пожара на судне
В Румынии эвакуируют село у границы с Украиной после пожара на судне
В Румынии эвакуируют село на границе с Украиной после пожара на судне
КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Жителей еще одного румынского населенного пункта Чаталкей, а также румынских военных эвакуируют из-за опасности взрыва на загоревшемся газовом танкере на украинском берегу Дуная, сообщает местный телеканал Digi24.
Ранее в понедельник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям Румынии (ГИЧС) сообщили, что началась эвакуация жителей румынского села Плауру в уезде Тулча у границы с Украиной
после пожара на поражённом беспилотником судне со сжиженным газом у украинского порта Измаил.
"Жители Плауру и Чаталкей (уезд Тулча), граничащие с Украиной, эвакуируются из-за опасности взрыва в этом районе после того, как танкер, перевозивший тысячи тонн сжиженного нефтяного газа, загорелся недалеко от украинского порта Измаил. Танкер находится примерно в 500 метрах от Плауру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Поясняется, что также эвакуируют румынских военных, находившихся в этом районе для отслеживания российских беспилотников.
Ранее министерство обороны Румынии
сообщило, что в ночь на понедельник системы радиолокационного наблюдения зафиксировали несколько воздушных целей, двигавшихся в украинском воздушном пространстве вблизи границы с уездом Тулча. В ведомстве отметили, что в результате атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, проведенной на территории Украины, нарушений румынского воздушного пространства выявлено не было. Как сообщал ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное", взрыв раздался в одесском городе Измаил на фоне воздушной тревоги.
За последние месяцы Румыния несколько раз сообщала об обнаружении фрагментов беспилотников на своей территории после атак по украинским дунайским портам, власти отмечали, что инциденты не привели к пострадавшим среди населения.