Рейтинг@Mail.ru
Доля рубля рекордно растет в экспортных расчетах - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:45 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/rubl-2055550302.html
Доля рубля рекордно растет в экспортных расчетах
Доля рубля рекордно растет в экспортных расчетах - РИА Новости, 17.11.2025
Доля рубля рекордно растет в экспортных расчетах
Доля рубля в расчетах за экспорт России в сентябре почти достигла рекордных 60%, в основном за счет значительного роста в операциях азиатских стран, следует из... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:45:00+03:00
2025-11-17T18:45:00+03:00
хорошие новости
экономика
россия
азия
африка
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/50/1549475012_0:218:3116:1970_1920x0_80_0_0_9f7de5a950df85136820e14e4f584d9e.jpg
https://ria.ru/20250919/rezervy-2043013167.html
россия
азия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/50/1549475012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_903f9a0a347d38033255ec363f881d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, азия, африка, центральный банк рф (цб рф)
Хорошие новости, Экономика, Россия, Азия, Африка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Доля рубля рекордно растет в экспортных расчетах

Доля рубля в расчетах за экспорт России в сентябре достигла рекордных 60%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Доля рубля в расчетах за экспорт России в сентябре почти достигла рекордных 60%, в основном за счет значительного роста в операциях азиатских стран, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ.
Так, в начале осени удельный вес национальной валюты в оплате российского экспорта подскочил до максимальных за все время 59,6% против 56,6% месяцем ранее.
Основная причина – значительное увеличение доли рубля в расчетах с Азией – сразу до рекордных 57,9% с августовских 54,8%. В других регионах использование рубля в расчетах за российские товары также выросло – на 17,1 процентного пункта в Африке (87,4%), на 0,9 процентного пункта в Америке (41,8%) и на 0,4 процентного пункта в Европе.
Исключениями стали Карибский бассейн (-0,8 процентного пункта, 97%) и Океания (-2,8 процентного пункта, 88,9%).
Доля рубля в расчетах России за иностранные товары в сентябре также подросла – до 54,6% с 54,2% в августе. А вот доля "токсичных" валют рухнула до минимума за все время – всего 13,2% против 15,5% годом ранее.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Запасы золота в международных резервах России сократились до минимума
19 сентября, 16:30
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияАзияАфрикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала