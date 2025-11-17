https://ria.ru/20251117/rossiya-2055585302.html
В Орле прокомментировали арт-объект Снегурочки
Арт-объект Снегурочки, установленный на площади Ленина в Орле и вызвавший возмущение жителей, является лишь промежуточным итогом сборки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2025
орел
ТУЛА, 17 ноя - РИА Новости. Арт-объект Снегурочки, установленный на площади Ленина в Орле и вызвавший возмущение жителей, является лишь промежуточным итогом сборки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В социальных сетях появились фотографии обезглавленной Снегурочки
, установленной на площади Ленина в Орле
. Источники сообщали, что рядом с ней появится также арт-объект Деда Мороза
, а стоимость обеих инсталляций обошлась администрации в 17 миллионов рублей. Пользователи раскритиковали скульптуру, назвав ее пугающей, некоторые предложили сжечь ее на Масленицу.
"Так как высота этих конструкций достигает 11-12 метров, конечно, для удобства вся сборка производится на месте. И, разумеется, процесс требует времени. То, что увидели горожане, это лишь промежуточный итог. В руках у Снегурочки появится посох, а на голове - кокошник. Дед Мороз разместится здесь же, на площади Ленина", - сообщила собеседница агентства.
По словам пресс-службы горадминистрации, все фигуры приобретены не за счет муниципального бюджета, а благодаря средствам целевой федеральной программы, в которой Орел уже несколько лет принимает участие. Помимо Снегурочки и Деда Мороза, в городе установят световое "семейство зубров".
В ведомстве уточнили, что сегодня сборку Снегурочки завершили, уже производится тестовый пуск.