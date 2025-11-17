В Орле прокомментировали арт-объект Снегурочки

ТУЛА, 17 ноя - РИА Новости. Арт-объект Снегурочки, установленный на площади Ленина в Орле и вызвавший возмущение жителей, является лишь промежуточным итогом сборки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

В социальных сетях появились фотографии обезглавленной Снегурочки , установленной на площади Ленина в Орле . Источники сообщали, что рядом с ней появится также арт-объект Деда Мороза , а стоимость обеих инсталляций обошлась администрации в 17 миллионов рублей. Пользователи раскритиковали скульптуру, назвав ее пугающей, некоторые предложили сжечь ее на Масленицу.

"Так как высота этих конструкций достигает 11-12 метров, конечно, для удобства вся сборка производится на месте. И, разумеется, процесс требует времени. То, что увидели горожане, это лишь промежуточный итог. В руках у Снегурочки появится посох, а на голове - кокошник. Дед Мороз разместится здесь же, на площади Ленина", - сообщила собеседница агентства.

По словам пресс-службы горадминистрации, все фигуры приобретены не за счет муниципального бюджета, а благодаря средствам целевой федеральной программы, в которой Орел уже несколько лет принимает участие. Помимо Снегурочки и Деда Мороза, в городе установят световое "семейство зубров".