https://ria.ru/20251117/rossiya-2055580423.html
Анохин: Логистический центр "РВБ" в Смоленске построят до 2028 года
Анохин: Логистический центр "РВБ" в Смоленске построят до 2028 года - РИА Новости, 17.11.2025
Анохин: Логистический центр "РВБ" в Смоленске построят до 2028 года
На территории Смоленска до 2028 года будет построен современный распределительный комплекс компании "РВБ" общей площадью 180 тысяч квадратных метров, сейчас на... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:46:00+03:00
2025-11-17T21:46:00+03:00
2025-11-17T21:46:00+03:00
смоленск
смоленская область
татьяна ким (бакальчук)
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/95/1550919505_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_1ed5fa03b8a14fec20a3c14aeaefbf9e.jpg
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/95/1550919505_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_6e3d59cd98339aee79bdd50f924d4a34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, смоленская область, татьяна ким (бакальчук), василий анохин
Смоленск, Смоленская область, Татьяна Ким (Бакальчук), Василий Анохин
Анохин: Логистический центр "РВБ" в Смоленске построят до 2028 года
Губернатор Смоленской области обсудил сотрудничество с гендиректором "РВБ"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. На территории Смоленска до 2028 года будет построен современный распределительный комплекс компании "РВБ" общей площадью 180 тысяч квадратных метров, сейчас на площадке ведутся работы по строительству фундамента, а в январе планируется приступить к монтажу кровли, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
В понедельник Анохин
обсудил ход реализации проекта с генеральным директором "РВБ" Татьяной Ким
.
Параллельно со строительством здания центра решаются инфраструктурные задачи. "В Заднепровском районе строится новая автомобильная дорога. Она соединит объект с Минским шоссе и пройдет в обход населенных пунктов. Уже выполняются работы по устройству земельного полотна, прокладке коммуникаций, подготовке к следующим этапам строительства. Открыть движение планируем в мае 2026 года", - написал Анохин.
Анохин подчеркнул, что реализация логистического проекта уже оказывает позитивное влияние на региональную экономику. На платформе представлено свыше 4 тысяч товаров смоленских производителей. За 10 месяцев 2025 года их совокупные продажи увеличились на 61% и составили почти 50 миллиардов рублей.