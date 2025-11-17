Анохин: Логистический центр "РВБ" в Смоленске построят до 2028 года

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. На территории Смоленска до 2028 года будет построен современный распределительный комплекс компании "РВБ" общей площадью 180 тысяч квадратных метров, сейчас на площадке ведутся работы по строительству фундамента, а в январе планируется приступить к монтажу кровли, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Параллельно со строительством здания центра решаются инфраструктурные задачи. "В Заднепровском районе строится новая автомобильная дорога. Она соединит объект с Минским шоссе и пройдет в обход населенных пунктов. Уже выполняются работы по устройству земельного полотна, прокладке коммуникаций, подготовке к следующим этапам строительства. Открыть движение планируем в мае 2026 года", - написал Анохин.