Смоленская область продолжит развивать ИТ-инфраструктуру

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости . Смоленская область продолжит последовательно развивать и модернизировать ИТ-инфраструктуру в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Форум "Цифровые решения" проходил с 12 по 15 ноября на площадке Национального центра "Россия". Он был посвящен итогам года для ИТ-отрасли и ключевым направлениям цифровой трансформации страны. Организатором форума выступило министерство цифрового развития России при поддержке правительства РФ.