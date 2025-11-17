https://ria.ru/20251117/rossiya-2055574200.html
Смоленская область продолжит развивать ИТ-инфраструктуру
Смоленская область будет развивать ИТ-инфраструктуру в рамках нацпроекта
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Смоленская область продолжит последовательно развивать и модернизировать ИТ-инфраструктуру в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Программа цифровой трансформации области на 2026-2028 годы получила федеральное одобрение.
Практики Смоленщины были представлены на ИТ-форуме "Цифровые решения" на выездном заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации. В нем приняли участие заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко
и глава Минцифры России Максут Шадаев
.
"Смоленская область продемонстрировала высокие результаты по ряду ключевых направлений, включая информационную безопасность, импортозамещение и предоставление государственных услуг в электронном виде. За два года область совершила мощный рывок, поднявшись на 34 позиции в Национальном рейтинге цифровой трансформации", — написал Анохин
в своем официальном телеграм-канале.
Форум "Цифровые решения" проходил с 12 по 15 ноября на площадке Национального центра "Россия". Он был посвящен итогам года для ИТ-отрасли и ключевым направлениям цифровой трансформации страны. Организатором форума выступило министерство цифрового развития России при поддержке правительства РФ.