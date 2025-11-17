Рейтинг@Mail.ru
Делегация Приморья встретилась с послом России в Южной Корее - РИА Новости, 17.11.2025
19:24 17.11.2025
Делегация Приморья встретилась с послом России в Южной Корее
Делегация Приморья встретилась с послом России в Южной Корее - РИА Новости, 17.11.2025
Делегация Приморья встретилась с послом России в Южной Корее
Делегация Приморского края во главе с заместителем председателя правительства края Николаем Стецко встретилась в понедельник с послом РФ в Республике Корея... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:24:00+03:00
2025-11-17T19:24:00+03:00
в мире
россия
приморский край
южная корея
георгий зиновьев
россия
приморский край
южная корея
в мире, россия, приморский край, южная корея, георгий зиновьев
В мире, Россия, Приморский край, Южная Корея, Георгий Зиновьев
Делегация Приморья встретилась с послом России в Южной Корее

Делегация Приморья встретилась с послом РФ в Республике Корея Зиновьевым

© Фото : МИД РоссииПосол России в Сеуле Георгий Зиновьев
Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : МИД России
Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Делегация Приморского края во главе с заместителем председателя правительства края Николаем Стецко встретилась в понедельник с послом РФ в Республике Корея Георгием Зиновьевым, сообщило российское представительство в своем официальном Telegram-канале.
"Семнадцатого ноября посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев встретился с делегацией Приморского края во главе с заместителем председателя правительства Приморского края Николаем Стецко", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе беседы стороны обсудили вопросы экономического и межрегионального сотрудничества региона с Южной Кореей.
В конце октября делегация администрации Пусана - второго по величине города Южной Кореи - посетила Владивосток с целью укрепить основы для логистического сотрудничества с российским регионом. Как сообщали власти южнокорейского города, в ходе своего визита в РФ делегация обсудила с представителями администрации Владивостока и российских логистических компаний пути сотрудничества между Россией и Южной Кореей в рамках освоения Северного морского пути (СМП), а также планы по расширению культурного, спортивного и молодежного обменов.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Посол рассказал об отношении к России в южнокорейском обществе
27 октября, 06:14
 
В миреРоссияПриморский крайЮжная КореяГеоргий Зиновьев
 
 
