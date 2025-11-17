Делегация Приморья встретилась с послом России в Южной Корее

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Делегация Приморского края во главе с заместителем председателя правительства края Николаем Стецко встретилась в понедельник с послом РФ в Республике Корея Георгием Зиновьевым, сообщило российское представительство в своем официальном Telegram-канале.
"Семнадцатого ноября посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев встретился с делегацией Приморского края во главе с заместителем председателя правительства Приморского края Николаем Стецко", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе беседы стороны обсудили вопросы экономического и межрегионального сотрудничества региона с Южной Кореей.
В конце октября делегация администрации Пусана - второго по величине города Южной Кореи - посетила Владивосток с целью укрепить основы для логистического сотрудничества с российским регионом. Как сообщали власти южнокорейского города, в ходе своего визита в РФ делегация обсудила с представителями администрации Владивостока и российских логистических компаний пути сотрудничества между Россией и Южной Кореей в рамках освоения Северного морского пути (СМП), а также планы по расширению культурного, спортивного и молодежного обменов.
