Роль России в проекте ИТЭР может быть расширена, заявил Орланди - РИА Новости, 17.11.2025
16:49 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/rossiya-2055520513.html
Роль России в проекте ИТЭР может быть расширена, заявил Орланди
Роль России в проекте ИТЭР может быть расширена, заявил Орланди
Роль России в проекте ИТЭР может быть расширена до участия в интеграции и вводе в эксплуатацию систем реактора, заявил РИА Новости заместитель генерального... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:49:00+03:00
2025-11-17T16:49:00+03:00
россия, франция, марсель, итэр, в мире
Россия, Франция, Марсель, ИТЭР, В мире
Роль России в проекте ИТЭР может быть расширена, заявил Орланди

СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - РИА Новости. Роль России в проекте ИТЭР может быть расширена до участия в интеграции и вводе в эксплуатацию систем реактора, заявил РИА Новости заместитель генерального директора по строительству ИТЭР Сержио Орланди.
"Конечно", - ответил он на вопрос, может ли роль России в проекте быть расширена.
"Мы полностью привержены завершению работ по строительству, мы хотим соблюсти график. Каждый раз, когда я распределяю новые контракты, я рассматриваю Российскую Федерацию и нахожусь в контакте с российскими производителями. Они должны быть полностью вовлечены - не только в доставке компонентов, но и в сборке на месте. Я верю, что их вклад может быть очень весомым, они лидеры в интеграции и вводе в эксплуатацию машин, потому что они обладают особым знаниями в этой области. Невозможно представить проект токамака ИТЭР без России", - сказал Орланди.
ИТЭР - проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта - демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах.
Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.
Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.
Рабочие внутри токамака ИТЭР в Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Во Всемирной ядерной ассоциации оценили проект ИТЭР
27 сентября, 14:00
 
РоссияФранцияМарсельИТЭРВ мире
 
 
