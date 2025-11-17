Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии

Председатель правительства России встретился в Москве с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.

"Активно работает наша межправкомиссия по торгово-экономическому, научно-технологическому сотрудничеству… Предлагаем провести очередное заседание межправкомиссии до конца года в Улан-Баторе при согласовании с вами даты", - сказал Мишустин в ходе встречи.