Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии - РИА Новости, 17.11.2025
15:32 17.11.2025
Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии
Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии
россия, улан-батор, москва, михаил мишустин, александр козлов (глава минприроды), шос, в мире
Россия, Улан-Батор, Москва, Михаил Мишустин, Александр Козлов (глава Минприроды), ШОС, В мире
Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии

Мишустин предложил провести межправкомиссию РФ и Монголии в Улан-Баторе

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии до конца года в Улан-Баторе.
Председатель правительства России встретился в Москве с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Активно работает наша межправкомиссия по торгово-экономическому, научно-технологическому сотрудничеству… Предлагаем провести очередное заседание межправкомиссии до конца года в Улан-Баторе при согласовании с вами даты", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Российский премьер отметил, что от российской стороны межправкомиссию возглавляет министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.
"Ожидаем назначения нового сопредседателя с монгольской стороны", - добавил Мишустин.
Инвестиционный форум и выставка товаров Внутренней Монголии пройдут в Чите
8 сентября, 12:11
 
РоссияУлан-БаторМоскваМихаил МишустинАлександр Козлов (глава Минприроды)ШОСВ мире
 
 
