https://ria.ru/20251117/rossiya-2055492776.html
Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии
Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии - РИА Новости, 17.11.2025
Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии до конца года в Улан-Баторе. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:32:00+03:00
2025-11-17T15:32:00+03:00
2025-11-17T15:32:00+03:00
россия
улан-батор
москва
михаил мишустин
александр козлов (глава минприроды)
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_0:33:2931:1682_1920x0_80_0_0_712720b6a7156df208d29296cc8a2f86.jpg
https://ria.ru/20250908/forum-2040398425.html
россия
улан-батор
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9078fdfaa653c157528cd68847e2c16d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, улан-батор, москва, михаил мишустин, александр козлов (глава минприроды), шос, в мире
Россия, Улан-Батор, Москва, Михаил Мишустин, Александр Козлов (глава Минприроды), ШОС, В мире
Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии
Мишустин предложил провести межправкомиссию РФ и Монголии в Улан-Баторе
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести заседание российско-монгольской межправкомиссии до конца года в Улан-Баторе.
Председатель правительства России встретился в Москве с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Активно работает наша межправкомиссия по торгово-экономическому, научно-технологическому сотрудничеству… Предлагаем провести очередное заседание межправкомиссии до конца года в Улан-Баторе при согласовании с вами даты", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Российский премьер отметил, что от российской стороны межправкомиссию возглавляет министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.
"Ожидаем назначения нового сопредседателя с монгольской стороны", - добавил Мишустин.