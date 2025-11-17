Главреда издания "Новая газета. Европа"** внесли в перечень террористов

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный редактор издания "Новая газета. Европа" ** Кирилл Мартынов* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Мартынов Кирилл Константинович*, 25.04.1981 года рождения, город Кемерово", - говорится в перечне.

В апреле Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии Мартынова* за организацию деятельности нежелательной организации.

Дело слушалось заочно, Мартынов* находится в международном розыске. Басманный суд столицы в начале ноября заочно арестовал его на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

Мартынов* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)".

О возбуждении дела в отношении Мартынова* в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов* с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"**, а также организации "Свободный университет"**