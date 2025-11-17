Рейтинг@Mail.ru
15:19 17.11.2025 (обновлено: 15:20 17.11.2025)
Главреда издания "Новая газета. Европа"** внесли в перечень террористов
Главный редактор издания "Новая газета. Европа" ** Кирилл Мартынов* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.11.2025
россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
CC BY-SA 4.0 / Иван Абатуров / Кирилл Мартынов* ростовое фото в Ельцин-центре 25 ноября 2020 года (cropped)Кирилл Мартынов*
Кирилл Мартынов* - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Иван Абатуров / Кирилл Мартынов* ростовое фото в Ельцин-центре 25 ноября 2020 года (cropped)
Кирилл Мартынов*. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный редактор издания "Новая газета. Европа" ** Кирилл Мартынов* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Мартынов Кирилл Константинович*, 25.04.1981 года рождения, город Кемерово", - говорится в перечне.
Ксения Лученко* - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Журналистку Лученко* внесли в список террористов и экстремистов
17 октября, 16:43
В апреле Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии Мартынова* за организацию деятельности нежелательной организации.
Дело слушалось заочно, Мартынов* находится в международном розыске. Басманный суд столицы в начале ноября заочно арестовал его на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Мартынов* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)".
О возбуждении дела в отношении Мартынова* в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов* с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"**, а также организации "Свободный университет"**
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

*Внесен в список террористов и экстремистов, признан иноагентом
** Признана нежелательной организацией в России
Сергей Гуриев* - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Гуриева* внесли в список террористов и экстремистов
Вчера, 15:15
 
РоссияМоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
