Главреда издания "Новая газета. Европа"** внесли в перечень террористов

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный редактор издания "Новая газета. Европа" ** Кирилл Мартынов* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Мартынов Кирилл Константинович*, 25.04.1981 года рождения, город Кемерово", - говорится в перечне.
В апреле Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии Мартынова* за организацию деятельности нежелательной организации.
Дело слушалось заочно, Мартынов* находится в международном розыске. Басманный суд столицы в начале ноября заочно арестовал его на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Мартынов* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)".
О возбуждении дела в отношении Мартынова* в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов* с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"**, а также организации "Свободный университет"**
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Внесен в список террористов и экстремистов, признан иноагентом
** Признана нежелательной организацией в России
