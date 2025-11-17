Картаполов отреагировал на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года являются попыткой списать промахи западных правительств на российскую угрозу, Россия воевать с НАТО не собирается, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мы не собираемся с ними воевать и нам нет в этом необходимости, но если они полезут, то свое получат", - добавил он.