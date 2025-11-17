Картаполов отреагировал на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года являются попыткой списать промахи западных правительств на российскую угрозу, Россия воевать с НАТО не собирается, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.
"Здесь дело не в желании, они то понимают, что они эту войну проиграют. Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков и они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО, вот и все", - сказал Картаполов.
"Мы не собираемся с ними воевать и нам нет в этом необходимости, но если они полезут, то свое получат", - добавил он.
На Западе рассказали, чем Россия напугала НАТО
16 ноября, 19:07