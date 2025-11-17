Рейтинг@Mail.ru
Россия должна иметь руководящие позиции в ИТЭР, заявил Орланди - РИА Новости, 17.11.2025
15:11 17.11.2025
Россия должна иметь руководящие позиции в ИТЭР, заявил Орланди
Россия должна иметь руководящие позиции в ИТЭР, заявил Орланди
Россия должна иметь руководящие позиции в ИТЭР, заявил Орланди
Российские специалисты должны иметь руководящие позиции в ИТЭР, РФ должна иметь возможность принимать решения, заявил РИА Новости заместитель генерального... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:11:00+03:00
2025-11-17T15:11:00+03:00
россия
франция
марсель
итэр
в мире
россия
франция
марсель
россия, франция, марсель, итэр, в мире
Россия, Франция, Марсель, ИТЭР, В мире
Россия должна иметь руководящие позиции в ИТЭР, заявил Орланди

Орланди: Россия должна иметь руководящие позиции в ИТЭР

© Фото : ITERСооружение, где будет установлен токамак
Сооружение, где будет установлен токамак - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : ITER
Сооружение, где будет установлен токамак. Архивное фото
СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - РИА Новости. Российские специалисты должны иметь руководящие позиции в ИТЭР, РФ должна иметь возможность принимать решения, заявил РИА Новости заместитель генерального директора по строительству ИТЭР Сержио Орланди.
"В том, что касается, например, диагностики, вклад РФ может быть эксклюзивным, уникальным в плане нетипичных знаний. Именно по этой причине внутри ИТЭР я настаиваю на продвижении России на должные руководящие позиции в плане операционной стратегии, в комиссии по имплементации и операциям, - русских с конкретными навыками. Я по-настоящему доверяю им, и наши отношения очень хорошие", - сказал он.
По словам Орланди, "вклад России необходим, он не опционален, и это все хорошо понимают".
"Россияне должны быть мотивированы, чтобы работать на этом проекте. У них также должна быть возможность принимать решения, управлять процессом. Если давать им лишь технические задания, в определенный момент им будет достаточно, они должны быть способны управлять ситуацией. Если попросить их управлять качеством и стоимостью, они также смогут контролировать вклад со стороны России. Поэтому необходимо, чтобы они были полностью вовлечены", - сказал он.
ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта — демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах.
Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.
Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.
Российские ученые продолжают работу со специалистами из Европы
22 августа, 23:10
22 августа, 23:10
 
РоссияФранцияМарсельИТЭРВ мире
 
 
