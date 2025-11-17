Россия должна иметь руководящие позиции в ИТЭР, заявил Орланди

СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - РИА Новости. Российские специалисты должны иметь руководящие позиции в ИТЭР, РФ должна иметь возможность принимать решения, заявил РИА Новости заместитель генерального директора по строительству ИТЭР Сержио Орланди.

"В том, что касается, например, диагностики, вклад РФ может быть эксклюзивным, уникальным в плане нетипичных знаний. Именно по этой причине внутри ИТЭ Р я настаиваю на продвижении России на должные руководящие позиции в плане операционной стратегии, в комиссии по имплементации и операциям, - русских с конкретными навыками. Я по-настоящему доверяю им, и наши отношения очень хорошие", - сказал он.

По словам Орланди, "вклад России необходим, он не опционален, и это все хорошо понимают".

"Россияне должны быть мотивированы, чтобы работать на этом проекте. У них также должна быть возможность принимать решения, управлять процессом. Если давать им лишь технические задания, в определенный момент им будет достаточно, они должны быть способны управлять ситуацией. Если попросить их управлять качеством и стоимостью, они также смогут контролировать вклад со стороны России. Поэтому необходимо, чтобы они были полностью вовлечены", - сказал он.

ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе ( Франция ), близ Марселя . Задача проекта — демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах.

Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.