Шугаев рассказал о переговорах по продаже Су-57 в Дубае
Россия планирует провести в Дубае переговоры с рядом стран по продаже истребителя пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 17.11.2025
Шугаев рассказал о переговорах по продаже Су-57 в Дубае
