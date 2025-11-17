Шугаев рассказал о переговорах по продаже Су-57 в Дубае

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия планирует провести в Дубае переговоры с рядом стран по продаже истребителя пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в преддверии авиакосмического салона в Дубае.

Он подчеркнул, что многофункциональный истребитель Су-57 относится к высокотехнологичной продукции военного назначения, в создании которой задействовано множество поставщиков. Производство самолета требует строгой координации их действий, а также высокого качества подготовки специалистов разных направлений. На сегодняшний день можно констатировать устойчивый интерес зарубежных государств к истребителю.