Шугаев рассказал о переговорах по продаже Су-57 в Дубае
11:10 17.11.2025
Шугаев рассказал о переговорах по продаже Су-57 в Дубае
Шугаев рассказал о переговорах по продаже Су-57 в Дубае
экономика
дубай
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
су-57
дубай
россия
Новости
экономика, дубай, россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), су-57
Экономика, Дубай, Россия, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Су-57
Шугаев рассказал о переговорах по продаже Су-57 в Дубае

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия планирует провести в Дубае переговоры с рядом стран по продаже истребителя пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в преддверии авиакосмического салона в Дубае.
Dubai Airshow — одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, пройдут летные демонстрации и конференции.
"Переговоры с рядом иностранных государств по вопросу поставки самолетов Су-57 планируется провести также и на полях данной выставки, в ходе которой состоятся демонстрационные полеты этого самолета", - сказал Шугаев.
Он подчеркнул, что многофункциональный истребитель Су-57 относится к высокотехнологичной продукции военного назначения, в создании которой задействовано множество поставщиков. Производство самолета требует строгой координации их действий, а также высокого качества подготовки специалистов разных направлений. На сегодняшний день можно констатировать устойчивый интерес зарубежных государств к истребителю.
Экономика Дубай Россия Дмитрий Шугаев Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Су-57
 
 
