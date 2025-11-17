Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам транспортных услуг

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг, она будет работать до 28 ноября, сообщили журналистам в ведомстве.
"Роспотребнадзор организует Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг, которая будет работать с 17 по 28 ноября. Специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся деятельности по перевозке грузов, пассажиров и багажа. Также граждане смогут задать вопросы по поводу услуг, связанных с перевозочным процессом – экспедиционные, погрузка и выгрузка багажа и так далее", - сообщили в пресс-службе.
Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, а также адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ. На сайтах также можно узнать режим работы региональных пунктов и получить рекомендации по подготовке необходимых документов для обращения, уточнили в ведомстве.
"На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный", - рассказали в Роспотребнадзоре.