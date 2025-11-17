Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам транспортных услуг - РИА Новости, 17.11.2025
00:23 17.11.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам транспортных услуг
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам транспортных услуг
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг, она будет работать до 28 ноября, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.11.2025
экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Экономика, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам транспортных услуг

Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите потребителей транспортных услуг

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг, она будет работать до 28 ноября, сообщили журналистам в ведомстве.
"Роспотребнадзор организует Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг, которая будет работать с 17 по 28 ноября. Специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся деятельности по перевозке грузов, пассажиров и багажа. Также граждане смогут задать вопросы по поводу услуг, связанных с перевозочным процессом – экспедиционные, погрузка и выгрузка багажа и так далее", - сообщили в пресс-службе.
Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, а также адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ. На сайтах также можно узнать режим работы региональных пунктов и получить рекомендации по подготовке необходимых документов для обращения, уточнили в ведомстве.
"На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам цифровой маркировки
3 ноября, 00:26
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
