Лукьянову* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Юрист Елена Лукьянова* (признана в РФ иноагентом) внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Лукьянова Елена Анатольевна*, 27.06.1958 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.