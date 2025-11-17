https://ria.ru/20251117/rkn-2055487325.html
Лукьянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Лукьянову* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 17.11.2025
Лукьянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Юрист Елена Лукьянова* (признана в РФ иноагентом) внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:20:00+03:00
2025-11-17T15:20:00+03:00
2025-11-17T15:20:00+03:00
россия
елена лукьянова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151116/88/1511168896_0:225:2844:1825_1920x0_80_0_0_62e9ef17e9e42659fa4c95996d5e9ad8.jpg
https://ria.ru/20251117/rossiya-2055485099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151116/88/1511168896_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_ec1c49f7490f2ed457640ef5bf5b395b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена лукьянова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Елена Лукьянова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Лукьянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Юриста-иноагента Лукьянову* внесли в перечень террористов в РФ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Юрист Елена Лукьянова* (признана в РФ иноагентом) внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Лукьянова Елена Анатольевна*, 27.06.1958 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признан в России иноагентом