Лукьянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
15:20 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/rkn-2055487325.html
Лукьянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Лукьянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Юрист Елена Лукьянова* (признана в РФ иноагентом) внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:20:00+03:00
2025-11-17T15:20:00+03:00
россия, елена лукьянова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Елена Лукьянова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Юрист Елена Лукьянова* (признана в РФ иноагентом) внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Лукьянова Елена Анатольевна*, 27.06.1958 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признан в России иноагентом
РоссияЕлена ЛукьяноваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
