Рейтинг@Mail.ru
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 17.11.2025 (обновлено: 13:55 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/reutov-2055438700.html
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове - РИА Новости, 17.11.2025
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове
В Центре культуры и искусств в подмосковном Реутове отпраздновали 20-летие волонтерского движения "Молодая Гвардия Единой России", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:02:00+03:00
2025-11-17T13:55:00+03:00
общество
игорь брынцалов
молодая гвардия единой россии
московская областная дума
молодая гвардия
реутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055461757_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cdf21b720de2e54ae5a135751f7117d7.jpg
https://ria.ru/20251117/truba-2055430860.html
https://ria.ru/20251110/otdel-2053940745.html
реутов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055461757_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_72899dd988903557e4cc8d131fdba8c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, игорь брынцалов, молодая гвардия единой россии, московская областная дума, молодая гвардия , реутов
Общество, Игорь Брынцалов, Молодая гвардия Единой России, Московская областная дума, Молодая гвардия , Реутов
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове

Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в подмосковном Реутове

© Фото : пресс-служба администрации городского округа РеутовДвадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России"
Двадцатилетие Молодой Гвардии Единой России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Реутов
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Центре культуры и искусств в подмосковном Реутове отпраздновали 20-летие волонтерского движения "Молодая Гвардия Единой России", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках мероприятия были подведены итоги деятельности организации за этот год.
Дымовая труба в реутовской котельной №5 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Реконструкцию дымовой трубы проводят в котельной №5 в подмосковном Реутове
Вчера, 12:33
Волонтерами "Молодой Гвардии" стали около 250 юных реутовчан, которые внесли значительный вклад в совершенствование молодежной политики Реутова. Лучшие активисты были награждены благодарственными письмами от председателя Московской областной думы и секретаря регионального отделения фракции "Единая Россия" Игоря Брынцалова.
После официальной части мероприятия для волонтеров провели квест, за которым последовало чаепитие. Празднование завершилось концертной программой руководителя — хореографа творческого коллектива.
Накануне торжественной даты глава города Филипп Науменко встретился с активом регионального отделения "Молодой Гвардии". В ходе встречи обсудили актуальные направления волонтерского движения.
Первый муниципальный отдел Защитников Отечества открылся в Реутове - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове
10 ноября, 14:08
 
ОбществоИгорь БрынцаловМолодая гвардия Единой РоссииМосковская областная думаМолодая гвардияРеутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала