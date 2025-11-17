Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Центре культуры и искусств в подмосковном Реутове отпраздновали 20-летие волонтерского движения "Молодая Гвардия Единой России", сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках мероприятия были подведены итоги деятельности организации за этот год.

Волонтерами "Молодой Гвардии" стали около 250 юных реутовчан, которые внесли значительный вклад в совершенствование молодежной политики Реутова. Лучшие активисты были награждены благодарственными письмами от председателя Московской областной думы и секретаря регионального отделения фракции "Единая Россия" Игоря Брынцалова.

После официальной части мероприятия для волонтеров провели квест, за которым последовало чаепитие. Празднование завершилось концертной программой руководителя — хореографа творческого коллектива.