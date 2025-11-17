https://ria.ru/20251117/reutov-2055438700.html
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове - РИА Новости, 17.11.2025
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове
В Центре культуры и искусств в подмосковном Реутове отпраздновали 20-летие волонтерского движения "Молодая Гвардия Единой России", сообщает пресс-служба...
реутов
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отпраздновали в Реутове
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в подмосковном Реутове
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Центре культуры и искусств в подмосковном Реутове отпраздновали 20-летие волонтерского движения "Молодая Гвардия Единой России", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках мероприятия были подведены итоги деятельности организации за этот год.
Волонтерами "Молодой Гвардии" стали около 250 юных реутовчан, которые внесли значительный вклад в совершенствование молодежной политики Реутова. Лучшие активисты были награждены благодарственными письмами от председателя Московской областной думы и секретаря регионального отделения фракции "Единая Россия" Игоря Брынцалова.
После официальной части мероприятия для волонтеров провели квест, за которым последовало чаепитие. Празднование завершилось концертной программой руководителя — хореографа творческого коллектива.
Накануне торжественной даты глава города Филипп Науменко встретился с активом регионального отделения "Молодой Гвардии". В ходе встречи обсудили актуальные направления волонтерского движения.