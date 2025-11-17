https://ria.ru/20251117/razvod-2055448694.html
В России предложили запретить разводы без консультации с психологом
В России предложили запретить разводы без консультации с психологом - РИА Новости, 17.11.2025
В России предложили запретить разводы без консультации с психологом
Международная общественная организация "Союз православных женщин" предлагает запрет разводов без обязательного консультирования с семейным психологом в рамках... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:23:00+03:00
2025-11-17T13:23:00+03:00
2025-11-17T13:23:00+03:00
общество
россия
союз православных женщин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598413251_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_f89d061aad669ee34ebc664be5f72176.jpg
https://ria.ru/20251028/oksana-2051231091.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598413251_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_18a0ec6fca48a953e8413a2feabe4809.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, союз православных женщин
Общество, Россия, Союз православных женщин
В России предложили запретить разводы без консультации с психологом
"Союз православных женщин" предложил запретить разводы без беседы с психологом
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Международная общественная организация "Союз православных женщин" предлагает запрет разводов без обязательного консультирования с семейным психологом в рамках обязательного предразводного консультирования, заявила сопредседатель союза, член бюро президиума Всемирного русского народного собора (ВРНС) Наталья Дмитриевская.
"Сегодня ведется активная работа по введению обязательного предразводного консультирования супружеских пар, принявших решение о разводе… Здесь мы можем успеть поработать, если по примеру обязательного доабортного консультирования будем стараться ввести обязательное предразводное консультирование, то есть нельзя будет развестись без консультации с семейным психологом. Такая инициатива у нас есть, мы сейчас занимаемся ее проработкой", – сказала Дмитриевская на конференции "Социальное партнерство государства и православных организаций как фактор развития общества" в Общественной палате РФ
.
Она отметила, что работа в этой области ведётся с экспертами, депутатами Государственной думы, общественными организациями, психологами и врачами
"Мы считаем, что очень важно не только создавать семьи молодые, но еще и сохранять их", – подытожила она.