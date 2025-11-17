Рейтинг@Mail.ru
13:23 17.11.2025
В России предложили запретить разводы без консультации с психологом
общество, россия, союз православных женщин
В России предложили запретить разводы без консультации с психологом

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Международная общественная организация "Союз православных женщин" предлагает запрет разводов без обязательного консультирования с семейным психологом в рамках обязательного предразводного консультирования, заявила сопредседатель союза, член бюро президиума Всемирного русского народного собора (ВРНС) Наталья Дмитриевская.
"Сегодня ведется активная работа по введению обязательного предразводного консультирования супружеских пар, принявших решение о разводе… Здесь мы можем успеть поработать, если по примеру обязательного доабортного консультирования будем стараться ввести обязательное предразводное консультирование, то есть нельзя будет развестись без консультации с семейным психологом. Такая инициатива у нас есть, мы сейчас занимаемся ее проработкой", – сказала Дмитриевская на конференции "Социальное партнерство государства и православных организаций как фактор развития общества" в Общественной палате РФ.
Она отметила, что работа в этой области ведётся с экспертами, депутатами Государственной думы, общественными организациями, психологами и врачами
"Мы считаем, что очень важно не только создавать семьи молодые, но еще и сохранять их", – подытожила она.
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) с женой Оксаной Самойловой - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом
28 октября, 16:14
 
ОбществоРоссияСоюз православных женщин
 
 
