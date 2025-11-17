На Западе пришли в ужас от слова "Латвия" в радиоэфире

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сообщение "Радиостанции Судного дня" со словом "Латвия" является угрозой для НАТО, пишет британский таблоид Express

"Радио Судного дня" передало в понедельник серию кодированных сообщений <…> В одном из них было просто слово "ЛАТВИЯ" — название одного из государств-союзников <…>", — пишет автор публикации, добавив, что это послание является "угрозой НАТО ".

В статье отмечается, что радиостанция УВБ-76 "оживает, передавая закодированные сообщения, часто в периоды высокой международной напряженности".

Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в понедельник несколько новых сообщений. В эфире радиостанции в понедельник прозвучало слово "Латвия". Кроме того, станция передала сообщения "болонский", "пошлый", "нантотюк".

Ранее в эфире радиостанции прозвучали слова "жеребость", "оцинковщик" и "лесолед".

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".