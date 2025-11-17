Рейтинг@Mail.ru
На Западе пришли в ужас от слова "Латвия" в радиоэфире
23:07 17.11.2025 (обновлено: 23:20 17.11.2025)
На Западе пришли в ужас от слова "Латвия" в радиоэфире
На Западе пришли в ужас от слова "Латвия" в радиоэфире - РИА Новости, 17.11.2025
На Западе пришли в ужас от слова "Латвия" в радиоэфире
Сообщение "Радиостанции Судного дня" со словом "Латвия" является угрозой для НАТО, пишет британский таблоид Express. РИА Новости, 17.11.2025
На Западе пришли в ужас от слова "Латвия" в радиоэфире

Памятник Свободы в Риге
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сообщение "Радиостанции Судного дня" со словом "Латвия" является угрозой для НАТО, пишет британский таблоид Express.
"Радио Судного дня" передало в понедельник серию кодированных сообщений <…> В одном из них было просто слово "ЛАТВИЯ" — название одного из государств-союзников <…>", — пишет автор публикации, добавив, что это послание является "угрозой НАТО".
В статье отмечается, что радиостанция УВБ-76 "оживает, передавая закодированные сообщения, часто в периоды высокой международной напряженности".
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в понедельник несколько новых сообщений. В эфире радиостанции в понедельник прозвучало слово "Латвия". Кроме того, станция передала сообщения "болонский", "пошлый", "нантотюк".
Ранее в эфире радиостанции прозвучали слова "жеребость", "оцинковщик" и "лесолед".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
