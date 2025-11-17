https://ria.ru/20251117/radio-2055518249.html
"Радио Судного дня" в понедельник упомянуло Латвию
"Радио Судного дня" в понедельник упомянуло Латвию - РИА Новости, 17.11.2025
"Радио Судного дня" в понедельник упомянуло Латвию
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в понедельник несколько новых сообщений, в том числе слово "Латвия", сообщается в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:42:00+03:00
2025-11-17T16:42:00+03:00
2025-11-17T16:42:00+03:00
в мире
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730278203_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_49f9d881be3a8f237f071fb2f39850ee.jpg
https://ria.ru/20251113/latvija-2054702482.html
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730278203_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_c16418b42b1b2b7c8585de5350cbe584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия
"Радио Судного дня" в понедельник упомянуло Латвию
"Радиостанция Судного дня" в понедельник упомянула Латвию
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в понедельник несколько новых сообщений, в том числе слово "Латвия", сообщается в Telegram
-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции в понедельник прозвучало слово "Латвия". Кроме того, станция передала сообщения "болонский", "пошлый", "нантотюк".
Ранее в эфире радиостанции прозвучали слова "жеребость", "оцинковщик" и "лесолед" .
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".