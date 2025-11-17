Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" в понедельник упомянуло Латвию
16:42 17.11.2025
"Радио Судного дня" в понедельник упомянуло Латвию
"Радио Судного дня" в понедельник упомянуло Латвию
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в понедельник несколько новых сообщений, в том числе слово "Латвия", сообщается в... РИА Новости, 17.11.2025
"Радио Судного дня" в понедельник упомянуло Латвию

"Радиостанция Судного дня" в понедельник упомянула Латвию

© РИА Новости / Рамиль СитдиковФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в понедельник несколько новых сообщений, в том числе слово "Латвия", сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции в понедельник прозвучало слово "Латвия". Кроме того, станция передала сообщения "болонский", "пошлый", "нантотюк".
Ранее в эфире радиостанции прозвучали слова "жеребость", "оцинковщик" и "лесолед" .
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Латвия планирует укрепить восточную границу к 2028 году
13 ноября, 11:43
 
