"Радиостанция Судного дня" передала несколько новых сообщений
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в понедельник несколько новых сообщений, в том числе слово "жеребость", сообщается РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:36:00+03:00
