В Раде выдвинули ультиматум Зеленскому
21:07 17.11.2025 (обновлено: 00:07 18.11.2025)
В Раде выдвинули ультиматум Зеленскому
Оппозиционные партии в Верховной раде "Голос" и "Европейская солидарность" потребовали от Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея... РИА Новости, 18.11.2025
в мире, украина, киев, андрей ермак, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, "голос", европейская солидарность
В мире, Украина, Киев, Андрей Ермак, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Владимир Зеленский, "Голос", Европейская солидарность
В Раде выдвинули ультиматум Зеленскому

Две оппозиционные партии Украины потребовали отставки Ермака и кабмина

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Оппозиционные партии в Верховной раде "Голос" и "Европейская солидарность" потребовали от Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство, сообщает Страна.ua.
Причиной стал коррупционный скандал в сфере энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Раде обратились с громким призывом к мировым лидерам по Зеленскому
Вчера, 18:21
В заявлении партии "Голос" говорится, что скандал является "абсолютно экстраординарным" и несет огромную угрозу Украине. По мнению "Голоса", ключевой предпосылкой к изменениям во власти является отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* потребовал формирования нового "правительства национального спасения" из "патриотов и специалистов с безупречной репутацией".

Коррупционный скандал на Украине

Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.
По словам Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Теряют волю". На Западе рассказали об ударе Зеленского по украинцам
Вчера, 15:43
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции, в которых фигурируют некие Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а Рокет — экс-советник Галущенко Игорь Миронюк. Депутат утверждает, что на этих записях упоминается и Ермак под псевдонимом Али-Баба, который обсуждал с силовиками, как остановить деятельность НАБУ и САП.
В НАБУ также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывали через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ: депутаты "Слуги народа" боятся высказываться по коррупционному делу
Вчера, 14:06
 
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир Зеленский"Голос"Европейская солидарность
 
 
