В Раде выдвинули ультиматум Зеленскому

Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции, в которых фигурируют некие Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а Рокет — экс-советник Галущенко Игорь Миронюк. Депутат утверждает, что на этих записях упоминается и Ермак под псевдонимом Али-Баба, который обсуждал с силовиками, как остановить деятельность НАБУ и САП .