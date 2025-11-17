https://ria.ru/20251117/rada-2055466503.html
СМИ: депутаты "Слуги народа" боятся высказываться по коррупционному делу
СМИ: депутаты "Слуги народа" боятся высказываться по коррупционному делу - РИА Новости, 17.11.2025
СМИ: депутаты "Слуги народа" боятся высказываться по коррупционному делу
Депутаты фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" боятся высказываться по резонансному делу о коррупции в сфере энергетики на Украине, сообщает в... РИА Новости, 17.11.2025
украина
Фракция Зеленского "Слуга народа" боится высказываться по делу о коррупции
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" боятся высказываться по резонансному делу о коррупции в сфере энергетики на Украине, сообщает в понедельник агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в партии.
"В нашем фракционном чате обсуждения достаточно сдержанные. Там сейчас не очень стараются вести разговор об этой истории, опасаясь, что потом скриншоты с их перепиской окажутся в СМИ. В отдельных чатах групп градус дискуссии гораздо выше", - сказал источник.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину
.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук
с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.