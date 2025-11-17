СМИ: депутаты "Слуги народа" боятся высказываться по коррупционному делу

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" боятся высказываться по резонансному делу о коррупции в сфере энергетики на Украине, сообщает в понедельник агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в партии.

"В нашем фракционном чате обсуждения достаточно сдержанные. Там сейчас не очень стараются вести разговор об этой истории, опасаясь, что потом скриншоты с их перепиской окажутся в СМИ. В отдельных чатах групп градус дискуссии гораздо выше", - сказал источник.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.