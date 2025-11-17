В Раде раскрыли, какой псевдоним мог быть у Ермака в деле о коррупции

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может фигурировать в деле о коррупции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под псевдонимом "Али-Баба", утверждает депутат Рады Ярослав Железняк.
"(Глава специальной антикоррупционной прокуратуры, САП - ред.) Александр Клименко зачитывал, цитировал некоторые материалы и говорил, на пленках они слышали, как такой себе "Али-Баба" проводит сейчас с силовиками совещания, как соответственно остановить НАБУ и САП, как их наказать, как их остановить", - заявил Железняк в видео на своем YouTube-канале.
Вертолет с сотней миллиардов евро: Зеленский с Ермаком готовят побег
26 октября, 08:00
По словам парламентария, псевдоним может быть основан на имени и отчестве Ермака - Андрей Борисович, сокращенно - А.Б.
"Сокращенно от его имени и отчества - АБ. Так вот, "Али-Баба" на этих пленках - это Андрей Ермак. И так как у него есть отдельная кличка, что-то мне кажется, он про всю эту движуху в офисе Цукермана и... в квартире самого Миндича прекрасно знал. Поэтому я надеюсь, тут доказывать больше ничего не надо", - добавил депутат.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
"Украинских богов" отправляют домой, на небеса
Вчера, 08:00