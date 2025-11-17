Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев во время встречи

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах, которая ведется в непростых и опасных условиях.

Глава государства в понедельник провел встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым. Глава федерации, в частности, доложил об акции "Профсоюзы России – Za СВОих", которую организовали профсоюзы России . По его словам, она направлена на оказание противоосколочной защиты для тех, кто сегодня выполняет свой профессиональный долг в оперативных службах, работает на приграничных территориях, участвует в посевной, уборочной работах.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

« "То есть продолжают работать в непростых, скажем так, опасных условиях", - отреагировал Путин

Черногаев при этом подчеркнул, что федерация стремится обеспечить безопасность членов профсоюза.