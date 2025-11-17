Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах - РИА Новости, 17.11.2025
15:41 17.11.2025
Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах
Президент РФ Владимир Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах, которая ведется в непростых и опасных условиях.
Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах, которая ведется в непростых и опасных условиях.
Глава государства в понедельник провел встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым. Глава федерации, в частности, доложил об акции "Профсоюзы России – Za СВОих", которую организовали профсоюзы России. По его словам, она направлена на оказание противоосколочной защиты для тех, кто сегодня выполняет свой профессиональный долг в оперативных службах, работает на приграничных территориях, участвует в посевной, уборочной работах.
«
"То есть продолжают работать в непростых, скажем так, опасных условиях", - отреагировал Путин.
Черногаев при этом подчеркнул, что федерация стремится обеспечить безопасность членов профсоюза.
"Абсолютно так, да. Но мы стараемся все-таки обеспечить защиту наших членов профсоюза", - ответил он.
