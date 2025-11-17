https://ria.ru/20251117/putin-2055496936.html
Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах
Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах - РИА Новости, 17.11.2025
Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах
Президент РФ Владимир Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах, которая ведется в непростых и опасных условиях. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:41:00+03:00
2025-11-17T15:41:00+03:00
2025-11-17T15:41:00+03:00
общество
россия
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055469024_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_281105e4d061f6cfdfe32368d92d8e0a.jpg
https://ria.ru/20251117/putin-2055466045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055469024_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_9ee21b7bc777df854bf639dd25bf364a.jpg
Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов Черногаевым
Путин встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов Черногаевым.
Глава ФНПР, в частности, доложил президенту об инициативах профсоюзов, а также о защите трудовых прав работников в судах.
2025-11-17T15:41
true
PT3M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Владимир Путин, Федерация независимых профсоюзов России
Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах
Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах в непростых условиях