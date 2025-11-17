https://ria.ru/20251117/putin-2055491368.html
Путин наградил режиссера из ДНР Аграновича
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" режиссера из ДНР Владимира Аграновича, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 17.11.2025
Путин наградил режиссера из ДНР Аграновича
