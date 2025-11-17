https://ria.ru/20251117/putin-2055486619.html
Путин наградил коллектив Московского института электронной техники
Президент России Владимир Путин наградил коллектив Московского института электронной техники орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального РИА Новости, 17.11.2025
Путин вручил орден Почета коллективу Московского института электронной техники