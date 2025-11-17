Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о создании портала объектов культурного наследия - РИА Новости, 17.11.2025
Культура
Культура
 
15:15 17.11.2025
Путин подписал закон о создании портала объектов культурного наследия
Путин подписал закон о создании портала объектов культурного наследия - РИА Новости, 17.11.2025
Путин подписал закон о создании портала объектов культурного наследия
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры. РИА Новости, 17.11.2025
россия, владимир путин, "дом.рф"
Культура, Россия, Владимир Путин, "Дом.РФ"
Путин подписал закон о создании портала объектов культурного наследия

Путин подписал закон о создании единого портала объектов культурного наследия

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает перечень информации и документов об объектах культурного наследия, которые включены в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Данные сведения будут размещаться в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), оператором которой является АО "ДОМ РФ".
Новый портал обеспечит доступ ко всей информации в одном месте и поможет инвесторам сравнивать объекты.
Согласно закону, единый институт развития в жилищной сфере для достижения своих целей и решения задач также будет оказывать содействие в сохранении и вовлечении в хозяйственный оборот памятников истории и культуры, в том числе организационное, информационное и аналитическое обеспечение предоставления мер господдержки в целях проведения работ по сохранению данных объектов за счет средств федерального бюджета.
Культура Россия Владимир Путин "Дом.РФ"
 
 
