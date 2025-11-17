Путин подписал закон о создании портала объектов культурного наследия

Согласно закону, единый институт развития в жилищной сфере для достижения своих целей и решения задач также будет оказывать содействие в сохранении и вовлечении в хозяйственный оборот памятников истории и культуры, в том числе организационное, информационное и аналитическое обеспечение предоставления мер господдержки в целях проведения работ по сохранению данных объектов за счет средств федерального бюджета.