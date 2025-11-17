Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил губернатора ХМАО - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/putin-2055482322.html
Путин наградил губернатора ХМАО
Путин наградил губернатора ХМАО - РИА Новости, 17.11.2025
Путин наградил губернатора ХМАО
Президент России Владимир Путин наградил Орденом дружбы губернатора ХМАО Руслана Кухарука, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:09:00+03:00
2025-11-17T15:09:00+03:00
россия
владимир путин
руслан кухарук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951921793_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_9e320cca2deb5e124948c755320a8ad6.jpg
https://ria.ru/20251114/putin-2055032498.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951921793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cab08ea1809ea9fc0ba0443e5340d9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, руслан кухарук, общество
Россия, Владимир Путин, Руслан Кухарук, Общество
Путин наградил губернатора ХМАО

Путин наградил губернатора ХМАО Кухарука Орденом дружбы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом дружбы губернатора ХМАО Руслана Кухарука, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить... Орденом дружбы... Кухарука Руслана Николаевича - губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Путин наградил орденом Дружбы почетного консула в Австрии
14 ноября, 16:35
 
РоссияВладимир ПутинРуслан КухарукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала