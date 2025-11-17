https://ria.ru/20251117/putin-2055482322.html
Путин наградил губернатора ХМАО
Президент России Владимир Путин наградил Орденом дружбы губернатора ХМАО Руслана Кухарука, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования РИА Новости, 17.11.2025
