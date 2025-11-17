https://ria.ru/20251117/putin-2055478756.html
Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований увольнения мигрантов
россия
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином, дополнив его случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ
, принятых в соответствии с федеральным законодательством.
С 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в России на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами. Нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до 1 миллиона рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.
Закон включает региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.