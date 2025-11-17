https://ria.ru/20251117/putin-2055477531.html
Путин освободил от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на повышение привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах. Он выравнивает условия налогообложения НДС для вкладов в драгметаллах и иных видов банковских вкладов.
Сейчас проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС.
Закон освобождает от НДС и выплату банками процентов по счетам (вкладам) в драгоценных металлах в слитках. Также от НДС освобождаются операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Это позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.
Выравнивание налоговой нагрузки устранит дисбаланс в отношении вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах по сравнению с классическими рублевыми и валютными депозитами, пояснял ранее председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
. В результате доходность и конкурентоспособность этих вкладов повысится - это станет стимулом для банков расширить линейку таких продуктов, отмечал он.
Депутат обращал внимание, что сейчас вклады в драгметаллах мало распространены. Это обусловлено не только более высокой налоговой нагрузкой, но также административными и операционными сложностями, которые связаны с учетом, расчетом доходности и дополнительными требованиями к обороту драгметаллов.
Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал.