Путин освободил от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на повышение привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах. Он выравнивает условия налогообложения НДС для вкладов в драгметаллах и иных видов банковских вкладов.

Сейчас проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС.

Закон освобождает от НДС и выплату банками процентов по счетам (вкладам) в драгоценных металлах в слитках. Также от НДС освобождаются операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Это позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.

Выравнивание налоговой нагрузки устранит дисбаланс в отношении вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах по сравнению с классическими рублевыми и валютными депозитами, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . В результате доходность и конкурентоспособность этих вкладов повысится - это станет стимулом для банков расширить линейку таких продуктов, отмечал он.

Депутат обращал внимание, что сейчас вклады в драгметаллах мало распространены. Это обусловлено не только более высокой налоговой нагрузкой, но также административными и операционными сложностями, которые связаны с учетом, расчетом доходности и дополнительными требованиями к обороту драгметаллов.