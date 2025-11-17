Путин подписал закон об ответственности за склонение детей к терроризму

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности, соответствующий документ размещен Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.

Согласно документу, до 14 лет понижается возрастная планка ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для лица, совершающего преступления.

Закон отменяет сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.

По преступлениям диверсионной направленности ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении, оно будет возможно только после фактического отбытия не менее 3/4 срока наказания.

Кроме того, по новому закону устанавливается ответственность в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за все совершенные таким сообществом преступления.

На преступления диверсионной направленности также распространяется запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан, в условиях специальной военной операции решение таких задач требует дополнительных действий. По его словам, соавторами инициативы стали депутаты всех фракций, что говорит о том, что "мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз".