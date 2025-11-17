https://ria.ru/20251117/putin-2055469991.html
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 18.11.2025
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Президент России Владимир Путин утвердил закон, который определяет ожидаемую продолжительность выплат накопительной пенсии с 1 января 2026 года на уровне 270... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-17T14:21:00+03:00
2025-11-17T14:21:00+03:00
2025-11-18T05:52:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251116/pensii-2055240941.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Путин утвердил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
МОСКВА, 17 ноября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил закон, который определяет ожидаемую продолжительность выплат накопительной пенсии с 1 января 2026 года на уровне 270 месяцев.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Срок ожидаемой продолжительности выплат накопительной пенсии рассчитан на основе статистики, касающейся продолжительности жизни мужчин и женщин, достигших 60 и 55 лет соответственно, в соответствии с методологией, утвержденной постановлением правительства.
Рассчитанное по этой методике значение для 2026 года превысило максимальный порог, поэтому законом был установлен фиксированный период выплат в 270 месяцев.
Как указано в сопровождающих документах, этот показатель используется при расчете начала выплат накопительной пенсии и при корректировке ее величины.