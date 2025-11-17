Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 17 ноября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил закон, который определяет ожидаемую продолжительность выплат накопительной пенсии с 1 января 2026 года на уровне 270 месяцев.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Срок ожидаемой продолжительности выплат накопительной пенсии рассчитан на основе статистики, касающейся продолжительности жизни мужчин и женщин, достигших 60 и 55 лет соответственно, в соответствии с методологией, утвержденной постановлением правительства.

Рассчитанное по этой методике значение для 2026 года превысило максимальный порог, поэтому законом был установлен фиксированный период выплат в 270 месяцев.