Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
14:21 17.11.2025 (обновлено: 05:52 18.11.2025)
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Президент России Владимир Путин утвердил закон, который определяет ожидаемую продолжительность выплат накопительной пенсии с 1 января 2026 года на уровне 270...
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

Путин утвердил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 17 ноября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил закон, который определяет ожидаемую продолжительность выплат накопительной пенсии с 1 января 2026 года на уровне 270 месяцев.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Срок ожидаемой продолжительности выплат накопительной пенсии рассчитан на основе статистики, касающейся продолжительности жизни мужчин и женщин, достигших 60 и 55 лет соответственно, в соответствии с методологией, утвержденной постановлением правительства.
Рассчитанное по этой методике значение для 2026 года превысило максимальный порог, поэтому законом был установлен фиксированный период выплат в 270 месяцев.
Как указано в сопровождающих документах, этот показатель используется при расчете начала выплат накопительной пенсии и при корректировке ее величины.
