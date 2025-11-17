https://ria.ru/20251117/putin-2055466045.html
Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов эффективным объединением
Президент РФ Владимир Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) одним из самых эффективных профсоюзных объединений в стране. РИА Новости, 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) одним из самых эффективных профсоюзных объединений в стране.
Глава государства в понедельник провел встречу с председателем ФНПР
Сергеем Черногаевым.
"ФНПР у нас — ведущее профсоюзное объединение, самое крупное, ну и, наверное, наиболее эффективно работающее", — заявил Путин
в начале встречи.
Он отметил, что федерация включает 44 отраслевых общероссийских профсоюза. Она объединяет почти 20 миллионов членов профсоюзов, а точнее — 18,8 миллиона человек. Президент указал, что это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений.
"(Федерация. — Прим. ред.) выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую — по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно", — добавил Путин.
По его словам, работы у объединения очень много.
"ФНПР осуществляет свои функции и как партнер в трехсторонней комиссии работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много", — сказал президент.
Путин упомянул, что в 2025 году ФНПР отмечает и несколько юбилейных дат. Черногаев сообщил, что в этом году исполняется 120 лет профсоюзному движению в России
и 35 лет со дня образования Федерации независимых профсоюзов России.