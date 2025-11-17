Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов эффективным объединением - РИА Новости, 17.11.2025
14:05 17.11.2025 (обновлено: 20:27 17.11.2025)
Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов эффективным объединением
Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов эффективным объединением
Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов эффективным объединением
Президент РФ Владимир Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) одним из самых эффективных профсоюзных объединений в стране. РИА Новости, 17.11.2025
2025
общество, россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Владимир Путин, Федерация независимых профсоюзов России
Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов эффективным объединением

Путин назвал ФНПР одним из самых эффективных профсоюзных объединений в России

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) одним из самых эффективных профсоюзных объединений в стране.
Глава государства в понедельник провел встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым.
"ФНПР у нас — ведущее профсоюзное объединение, самое крупное, ну и, наверное, наиболее эффективно работающее", — заявил Путин в начале встречи.
Он отметил, что федерация включает 44 отраслевых общероссийских профсоюза. Она объединяет почти 20 миллионов членов профсоюзов, а точнее — 18,8 миллиона человек. Президент указал, что это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений.
"(Федерация. — Прим. ред.) выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую — по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно", — добавил Путин.
По его словам, работы у объединения очень много.
"ФНПР осуществляет свои функции и как партнер в трехсторонней комиссии работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много", — сказал президент.
Путин упомянул, что в 2025 году ФНПР отмечает и несколько юбилейных дат. Черногаев сообщил, что в этом году исполняется 120 лет профсоюзному движению в России и 35 лет со дня образования Федерации независимых профсоюзов России.
