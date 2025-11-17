Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов эффективным объединением

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) одним из самых эффективных профсоюзных объединений в стране.

Глава государства в понедельник провел встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым.

"ФНПР у нас — ведущее профсоюзное объединение, самое крупное, ну и, наверное, наиболее эффективно работающее", — заявил Путин в начале встречи.

Он отметил, что федерация включает 44 отраслевых общероссийских профсоюза. Она объединяет почти 20 миллионов членов профсоюзов, а точнее — 18,8 миллиона человек. Президент указал, что это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений.

"(Федерация. — Прим. ред.) выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую — по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно", — добавил Путин.

По его словам, работы у объединения очень много.

"ФНПР осуществляет свои функции и как партнер в трехсторонней комиссии работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много", — сказал президент.