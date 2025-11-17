Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов - РИА Новости, 17.11.2025
13:57 17.11.2025 (обновлено: 15:41 17.11.2025)
Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов
Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов - РИА Новости, 17.11.2025
Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов
Председатель ФНПР Сергей Черногаев доложил Владимиру Путину об эффективности работы профсоюзного объединения, рассказав о росте доходов россиян и помощи... РИА Новости, 17.11.2025
общество
россия
федерация независимых профсоюзов россии
владимир путин
спецоперация
зарплаты
зарплата
трудоустройство
россия
Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов Черногаевым
Путин встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов Черногаевым. Глава ФНПР, в частности, доложил президенту об инициативах профсоюзов, а также о защите трудовых прав работников в судах.
общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин, спецоперация, зарплаты, зарплата, трудоустройство
Общество, Россия, Федерация независимых профсоюзов России, Владимир Путин, Спецоперация, Зарплаты, Зарплата, трудоустройство
Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов

Черногаев доложил Путину об эффективной работе Федерации независимых профсоюзов

Владимир Путин
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Председатель ФНПР Сергей Черногаев доложил Владимиру Путину об эффективности работы профсоюзного объединения, рассказав о росте доходов россиян и помощи участникам СВО. Главное — в материале РИА Новости.

Защита прав работников

Глава федерации поблагодарил президента за поддержку, в частности — подписание закона о бесплатной юридической помощи.
"Благодаря этому сейчас граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь в том случае, если нарушены их законные трудовые права", — отметил он.
Всего по приведенной им статистике в России 19 миллионов членов профсоюзов, которые представлены в 86 территориальных объединениях. С предприятиями подписано почти 110 тысяч коллективных договоров, при этом работников, на которые они распространяются, гораздо больше — 15 миллионов человек.
"Профсоюзы готовят коллективные договоры, подписывают их. Но коллективный договор распространяется не только на членов профсоюза, но и на работников предприятия в целом", — пояснил глава федерации.
«
"ФНПР у нас — ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Основная защита трудовых прав работников осуществляется первичными профсоюзными организациями, комитетами, рассказал Черногаев. При этом вопросы решаются прежде всего на самих предприятиях. Если же дело доходит до суда, то в 90 процентах случаев решение принимается в пользу работников. За год это позволило вернуть им около миллиарда рублей.
Рост доходов

В числе основных направлений работы Черногаев назвал увеличение реальных доходов россиян:
  • С 1 января почти восьми миллионам работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
  • Установлена норма о росте МРОТ, опережающем повышение прожиточного минимума. Зарплата выросла у 4,2 миллиона работников, а с 1 января 2026 года к ним прибавятся еще почти пять миллионов.
  • Установлены дополнительные выплаты наставникам в сфере труда. Эта норма коснулась четырех миллионов человек.
«
"Это важное начинание. Функция важная — наставничество".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Помощь участникам СВО

Еще одним важным направлением деятельности федерации стала помощь россиянам в условиях проведения специальной военной операции:
  • Собрано более четырех миллиардов рублей финансовой помощи для бойцов СВО и их семей.
  • Отправлено свыше 38 тысяч тонн гуманитарных грузов и продовольственных наборов.
  • Около 42 тысяч членов профсоюзов стали постоянными донорами, сдав 90 тонн крови.
  • Участники СВО и члены их семей получили более восьми тысяч путевок в санатории.
  • Более четырех тысяч детей отправились в оздоровительные лагеря, 700 из них — в Белоруссию и Узбекистан.
  • Акция "Профсоюзы России — Za СВОих" собрала 377 миллионов рублей на противоосколочную защиту для сотрудников оперативных служб и работников сельского хозяйства в приграничье.
  • На объектах ФНПР действует 21 пункт временного размещения, где проживают более двух тысяч эвакуированных.
  • Заключены соглашения о взаимодействии с комитетами семей воинов Отечества и ассоциаций ветеранов СВО. В этом году такое соглашение могут подписать и с фондом "Защитники Отечества".
Последний раз Путин и Черногаев виделись на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики в октябре.
Черногаева избрали председателем ФНПР в конце октября 2024 года, а в декабре глава государства включил его в состав президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
