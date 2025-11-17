https://ria.ru/20251117/putin-2055457727.html
Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов в понедельник
Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов в понедельник - РИА Новости, 17.11.2025
Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов в понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Федерации независимых профсоюзов Сергеем Черногаевым, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:45:00+03:00
2025-11-17T13:45:00+03:00
2025-11-17T13:45:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251116/putin-2055276130.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов в понедельник
Песков: Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов в понедельник