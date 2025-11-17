Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил помощь молодогвардейцев участникам СВО и их семьям
17.11.2025
Путин отметил помощь молодогвардейцев участникам СВО и их семьям
Путин отметил помощь молодогвардейцев участникам СВО и их семьям
Путин отметил помощь "Молодой Гвардии" участникам СВО и их семьям

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам праздничных мероприятий, посвящённых 20-летию создания Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", отметил ответственную гражданскую позицию и помощь, которую оказывают молодогвардейцы участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В ГД внесут проект о гарантиях для участников СВО, возвращающихся к работе
Вчера, 00:13
"За минувшие годы ваша организация прошла большой путь, заняла достойное место в ряду молодёжных объединений страны. Своими реальными делами и инициативами, стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач заслужила высокий авторитет и признание", - говорится в послании.
Президент отметил, что представители "Молодой Гвардии" плодотворно трудятся в органах власти, активно включаются в партийную работу "Единой России", а также в реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских проектов.
"И конечно, отмечу вашу ответственную гражданскую позицию и действенную помощь, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям и жителям наших исторических регионов. Особые слова благодарности молодогвардейцам, которые сегодня на передовой, плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отечество", - отметил российский лидер.
Путин выразил уверенность, что "Молодая Гвардия Единой России" будет укреплять свой созидательный потенциал, привлекать в свои ряды энергичную, неравнодушную молодёжь. Он пожелал членам организации всего самого доброго.
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин поддержал идею об адаптивном спорте для участников СВО
13 ноября, 14:44
 
Общество Россия Владимир Путин Молодая гвардия Единой России Молодая гвардия Единая Россия
 
 
