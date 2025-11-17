Путин отметил помощь молодогвардейцев участникам СВО и их семьям

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам праздничных мероприятий, посвящённых 20-летию создания Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", отметил ответственную гражданскую позицию и помощь, которую оказывают молодогвардейцы участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За минувшие годы ваша организация прошла большой путь, заняла достойное место в ряду молодёжных объединений страны. Своими реальными делами и инициативами, стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач заслужила высокий авторитет и признание", - говорится в послании.

Президент отметил, что представители " Молодой Гвардии " плодотворно трудятся в органах власти, активно включаются в партийную работу " Единой России ", а также в реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских проектов.