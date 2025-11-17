https://ria.ru/20251117/pushilin-2055538197.html
Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк
Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк - РИА Новости, 17.11.2025
Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк
Ремонт участка дороги, который связывает Макеевку и Донецк, завершат к концу ноября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.11.2025
Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк
Пушилин: ремонт дороги, связывающей Макеевку и Донецк, завершат к концу ноября