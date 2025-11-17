Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 17.11.2025
Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк
Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк - РИА Новости, 17.11.2025
Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк
Ремонт участка дороги, который связывает Макеевку и Донецк, завершат к концу ноября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.11.2025
макеевка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк

Пушилин: ремонт дороги, связывающей Макеевку и Донецк, завершат к концу ноября

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ремонт участка дороги, который связывает Макеевку и Донецк, завершат к концу ноября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"К концу ноября завершим ремонт дороги в центре Красногвардейского района Макеевки. Этот важный участок связывает Макеевку с Донецком и является ключевым альтернативным маршрутом, который позволяет избежать пробок на загруженном Макшоссе", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что общая протяженность участка составляет 4 километра, из которых уже восстановлено 2,5 километра.
По словам Пушилина, работы идут на улицах Малиновского и Свободы, далее будут - на улице Победы.
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
