Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ремонт участка дороги, который связывает Макеевку и Донецк, завершат к концу ноября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"К концу ноября завершим ремонт дороги в центре Красногвардейского района Макеевки . Этот важный участок связывает Макеевку с Донецком и является ключевым альтернативным маршрутом, который позволяет избежать пробок на загруженном Макшоссе", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале

Он подчеркнул, что общая протяженность участка составляет 4 километра, из которых уже восстановлено 2,5 километра.