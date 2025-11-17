Рейтинг@Mail.ru
При атаке украинских БПЛА на ДНР повреждена подстанция
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 17.11.2025
При атаке украинских БПЛА на ДНР повреждена подстанция
При атаке украинских БПЛА на ДНР повреждена подстанция
Серьезные повреждения нанесены одной из подстанций в ДНР в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 17.11.2025
При атаке украинских БПЛА на ДНР повреждена подстанция

Подстанция в ДНР получила серьезные повреждения при атаке БПЛА ВСУ

Пожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Серьезные повреждения нанесены одной из подстанций в ДНР в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Противник (ВСУ - ред.) использовал беспилотные летательные аппараты и совершил атаку, в принципе, на одну из подстанций, в результате сбития обломков все-равно были серьезные повреждения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что поэтапно свет восстанавливается.
Пушилин ранее сообщал, что ВСУ ночью дронами пытались нанести урон энергоинфраструктуре в ДНР, около 500 тысяч абонентов в Донецке и других городах были обесточены
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
