https://ria.ru/20251117/pushilin-2055392995.html
При атаке украинских БПЛА на ДНР повреждена подстанция
При атаке украинских БПЛА на ДНР повреждена подстанция - РИА Новости, 17.11.2025
При атаке украинских БПЛА на ДНР повреждена подстанция
Серьезные повреждения нанесены одной из подстанций в ДНР в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:15:00+03:00
2025-11-17T10:15:00+03:00
2025-11-17T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
При атаке украинских БПЛА на ДНР повреждена подстанция
Подстанция в ДНР получила серьезные повреждения при атаке БПЛА ВСУ