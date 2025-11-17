https://ria.ru/20251117/pushilin-2055392450.html
Пушилин рассказал об улучшении позиций на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал об улучшении позиций на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.11.2025
Пушилин рассказал об улучшении позиций на Краснолиманском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что есть улучшение позиций на краснолиманском направлении, ВС РФ усилили давление на противника в Ямполе. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:11:00+03:00
2025-11-17T10:11:00+03:00
2025-11-17T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ямполь
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ямполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_77d73e7796a86d9e5b2f3de8a2fe18c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ямполь, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал об улучшении позиций на Краснолиманском направлении
Пушилин заявил, что ВС России усилили давление на ВСУ в Ямполе