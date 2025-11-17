https://ria.ru/20251117/pushilin-2055387765.html
Российские военные расширили зону контроля в районе Красноармейска
Российские военные расширили зону контроля в районе Красноармейска - РИА Новости, 17.11.2025
Российские военные расширили зону контроля в районе Красноармейска
Российские военные расширили зону контроля в окрестностях Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
красноармейск
донецкая народная республика
Пленный ВСУ Александр Самодай рассказал о бесчеловечном отношении бывших командиров
Пленный военнослужащий ВСУ: «Связи нет. Воды, еды – нет, БК тоже нет»
Украинский военнослужащий Александр Самодай, взятый в плен бойцами группировки войск «Центр», рассказал, что в течение полутора месяцев прятался с сослуживцами в квартире в Красноармейске.
Военнопленный ВСУ Александр Самодай рассказал, что его бывшие командиры бесчеловечно относились к своим подчиненным
Уничтожение бронетехники ВСУ в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское
Порядка 50 единиц бронетехники противника уничтожили российские операторы БПЛА в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское. Минобороны показало кадры последствий удачной охоты центра "Рубикон" и подразделений "Центра" на путях снабжения снабжения ВСУ.
Российские военные расширили зону контроля в районе Красноармейска
ВС России расширили зону контроля у Красноармейска в направлении Гришино