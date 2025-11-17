Рейтинг@Mail.ru
Российские военные расширили зону контроля в районе Красноармейска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 17.11.2025 (обновлено: 10:22 17.11.2025)
Российские военные расширили зону контроля в районе Красноармейска
Российские военные расширили зону контроля в районе Красноармейска
Российские военные расширили зону контроля в окрестностях Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.11.2025
Пленный ВСУ Александр Самодай рассказал о бесчеловечном отношении бывших командиров
Пленный военнослужащий ВСУ: «Связи нет. Воды, еды – нет, БК тоже нет» Украинский военнослужащий Александр Самодай, взятый в плен бойцами группировки войск «Центр», рассказал, что в течение полутора месяцев прятался с сослуживцами в квартире в Красноармейске. Военнопленный ВСУ Александр Самодай рассказал, что его бывшие командиры бесчеловечно относились к своим подчиненным
2025-11-17T09:53
true
PT7M51S
Уничтожение бронетехники ВСУ в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское
Порядка 50 единиц бронетехники противника уничтожили российские операторы БПЛА в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское. Минобороны показало кадры последствий удачной охоты центра "Рубикон" и подразделений "Центра" на путях снабжения снабжения ВСУ.
2025-11-17T09:53
true
PT3M26S
Российские военные расширили зону контроля в районе Красноармейска

ВС России расширили зону контроля у Красноармейска в направлении Гришино

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные расширили зону контроля в окрестностях Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"В окрестностях Красноармейска продолжается расширение зоны контроля нашими подразделениями в направлении Гришино, здесь также есть увеличение зоны контроля", — рассказал он.
Бои продолжаются и в самом Красноармейске, идет зачистка города.
"Предпринимаются различного рода попытки вырваться со стороны противника, но наши бойцы планомерно выполняют свою работу", — отметил Пушилин.
В Димитрове российские военные зачищают многоэтажную застройку, а также взяли под огневой контроль все тропы, которые ВСУ могут использовать для выхода из города, добавил глава ДНР.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия ежедневно пресекает попытки деблокировать подразделения противника. По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 280 боевиков, БМП, ББМ "Казак" и 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства.
