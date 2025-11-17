https://ria.ru/20251117/pushilin-2055386855.html
Пушилин рассказал о городских боях в Красноармейске
Пушилин рассказал о городских боях в Красноармейске - РИА Новости, 17.11.2025
Пушилин рассказал о городских боях в Красноармейске
Городские бои продолжаются в Красноармейске, идет зачистка, противник практически в окружении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:52:00+03:00
2025-11-17T09:52:00+03:00
2025-11-17T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292616_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_37512191bf5e20d0b1edad42de2b9677.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о городских боях в Красноармейске
