Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в Северске
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в Северске - РИА Новости, 17.11.2025
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в Северске
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы РФ улучшили позиции в Северске, в городе идут бои. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:42:00+03:00
2025-11-17T09:42:00+03:00
2025-11-17T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
северск
донецкая народная республика
россия
безопасность, северск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
