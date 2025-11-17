Рейтинг@Mail.ru
ВС России не дают боевикам ВСУ выйти из Димитрова, рассказал Пушилин - РИА Новости, 17.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 17.11.2025 (обновлено: 09:34 17.11.2025)
ВС России не дают боевикам ВСУ выйти из Димитрова, рассказал Пушилин
ВС России не дают боевикам ВСУ выйти из Димитрова, рассказал Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все тропы, которые противник пытается использовать для выхода из Димитрова, находятся под огневым контролем ВС РФ. РИА Новости, 17.11.2025
димитров, денис пушилин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
ВС России не дают боевикам ВСУ выйти из Димитрова, рассказал Пушилин

Пушилин: все тропы для выхода из Димитрова находятся под огнем ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все тропы, которые противник пытается использовать для выхода из Димитрова, находятся под огневым контролем ВС РФ.
"Чуть сложнее ситуация в Димитрове, потому что есть еще определенные, скажем так, тропы, которые пытается использовать противник, но эти все направления также находятся под огневым контролем наших подразделений", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДенис ПушилинВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
