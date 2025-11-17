https://ria.ru/20251117/pushilin-2055384499.html
ВС России не дают боевикам ВСУ выйти из Димитрова, рассказал Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все тропы, которые противник пытается использовать для выхода из Димитрова, находятся под огневым контролем ВС РФ. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
димитров
денис пушилин
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
димитров
донецкая народная республика
